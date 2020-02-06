محافظ البحيرة: قريبًا افتتاح الكوبرى الملاحى بقرية الغابة بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة عن الانتهاء من اعمال الكوبرى الملاحي المتحرك بقرية الغابة التابعة لمجلس قرية بركة غطاس بدائرة مركزأبو حمص على ترعة المحمودية 33.00 بحمولة 90 طن وبتكلفة 20 مليون جنيه خلال أسابيع.





جاء ذلك جولة المحافظ التفقدية للكوبرى الملاحى ولمتابعة التشغيل التجريبى له ويرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان بدائرة أبو حمص وفى إطار المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.





وتابع المحافظ أعمال التشغيل التجريبي للكوبرى واطمأن على سلامة التشغيل وعمل جميع المحاور به وتيسير الحركة المرورية والتجارية بالمنطقة حيث يربطة الكوبرى قرية بركة غطاس بالقرى المجاورة والطريق الزراعي ويربط شطري القرية وتوابعها الأم مما سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتوفير حياة كريمة لأهالي القرية من مدينة أبو حمص.

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وهنأ المحافظ أهالى مركز ابو حمص على إنشاء الكوبرى الملا حى مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بجميع المواطنين وحرصه على توفير حياه كريمة لهم في شتى القطاعات.



