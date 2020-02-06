محافظ أسوان: خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق وخاصة الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى تم تنفيذ 30 % منه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 11 متر وبتكلفة 473,8 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أن المحور الجديد يهدف لتحويل حركة نقل الخامات المحجرية خارج المدينة بعيدًا عن الطرق الداخلية للحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها ، كما أنه سيساهم فى ربط المحافظة إستثماريًا وسياحيًا وتجاريًا بموانئ البحر الأحمر حيث أن الطريق الجديد ممتد من طريق أسوان / برنيس إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة خاصة أنه سيتم إنشاء كوبرى فى نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية لربطه مباشرة بكوبرى أسوان الملجم لتسهيل الحركة المرورية مع عدم الإضرار بمساكن المواطنين.

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جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد لإستعراض المشروعات المستقبلية والجارية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غاده يحيى والدكتور أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومديرى الطرق والمشروعات والمكتب الفنى والمالية والشئون القانونية وجهاز التعمير .

وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم البدء فى 3 مشروعات جديدة هى تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة والحديقة النباتية بعد إعداد المقايسات والتصميمات لإضفاء اللمسات الجمالية لهم المرتبطة بالتراث الأسوانى بإعتبارهم واجهة عاصمة الشباب الإفريقى حيث تم عرض التصور العام لتطوير السوق على مراحل تشمل الأرضيات والتندات والواجهات واليافطات الموحدة لأنشطة المحلات والبازارات مع إعادة تصميم ميدان المحطة والحديقة النباتية بشكل حضارى يليق بمكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح المحافظ أنه بالتوازى تم الاتفاق مع جهاز التعمير على الإسراع فى معدلات تنفيذ وتسليم قرى الظهير الصحراوى فى إبريم ووادى العرب والمرحلة الثانية من بنبان الجديدة مع قرية أبوسمبل الجديدة وهى تتضمن 300 بيت ريفى، بجانب رفع كفاءة طريق كيما بطول 1،2 كم، علاوة على الانتهاء من إنشاء 184 بيتا بكركر و3 عمارات ضمن مشروع تطوير منطقة الصحابى العشوائية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة بـ 5 قرى هى المنصورية والمنشية الجديدة ووادى خريت ووادى الرديسية ووادى العلاقى.