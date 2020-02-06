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محافظات

محافظ القليوبية يبحث طرق الوقاية من الفيروسات قبل بدء الدراسة

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:51 ص
محافظ القليوبيه
محافظ القليوبيه
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إبراهيم الهوارى

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من جميع الأمراض المعدية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور نواب المحافظ  والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكيل وزارة الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومديري مديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة، لبحث الاستعدادات للنصف الثاني من العام الدراسي ووضع خطة دقيقة وطرق وقاية فعالة لمواجهة الفيروسات الموسمية.

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وناقش الاجتماع خطة المحافظة للوقاية من جميع الأمراض المعدية المعروفة، وكذا من فيروسات إنفلونزا الطيور وكورونا، وأهم التجهيزات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا الموجود في بعض الدول حاليا، مع استمرار حملات النظافة والتطهير وإزالة الباعة الجائلين خاصة في مناطق تواجد الطلاب حرصا على صحتهم وسلامة أغذيتهم.


وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة تبذل جهدًا كبيرًا، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة التى تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.


وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحى التي وضعتها وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة موجها مديري المديريات بالمحافظة ومجالس المدن والأحياء والأزهر والكنيسة بضرورة التعاون والتكاتف من أجل توعية المواطن القليوبي، وذلك عبر عدد من الندوات والمؤتمرات التثقيفية.

محافظ القليوبية يبحث طرق الوقاية من الفيروسات قبل بدء الدراسة
محافظ القليوبية يبحث طرق الوقاية من الفيروسات قبل بدء الدراسة
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