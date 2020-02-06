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تعليم

المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المرافق والخدمات بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين والوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثاني وبحث سبل دعم الخدمات بالمدينة لتحقيق الجذب السكاني إليها.

 

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس علي نائب رئيس الجهاز.

 

بدأ المحافظ جولته مستقلًا أتوبيس الجهاز بتفقد بعض المرافق والمؤسسات وزيارة المدرسة اليابانية بالمدينة والتقى بالعاملين بالمدرسة واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بالعملية التعليمية مصدرًا تعليماته لرئيس جهاز المدينة لسرعة الاستجابة لطلباتهم بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة كما تفقد المحافظ أقسام المدرسة وبعض الفصول الدراسية وتابع الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وشاهد الوسائل التعليمية داخل الفصول وحجرات الأنشطة.

 

واستكمل المحافظ جولته داخل المدينة بلقاء المواطنين والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم كما تفقد بعض الخدمات الأمنية أمام الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة أسيوط الجديدة وصافح زوار الكنيسة.

 

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة استكمال أعمال التشجير داخل المدينة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة والطرق الداخلية كما وعد بتدخله لسرعة تشغيل مبنى التأمينات الاجتماعية.

 

وانهى المحافظ جولته بزيارة مبنى جهاز مدينة أسيوط الجديدة والتقى رؤساء الأحياء والعاملين بالجهاز واستمع إلى شرح من المهندسة جيهان عمار عن معدلات الإنجاز في مشروعات المدينة ومعدلات الاستثمار التي تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى الآن، فضلًا عن التوسع في فتح مشروعات استثمارية جديدة بالمدينة وتوفير فرص العمل للشباب.

المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
المحافظ يزور المدرسة اليابانية ويتفقد الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة.. صور
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