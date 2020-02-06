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محافظات

محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:56 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
واصل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة جولته التفقدية اليوم الخميس بمركز ومدينة أبو حمص، حيث تفقد وحدة العلاج الطبيعي الجديدة بالوحدة الصحية بقرية بركة غطاس حيث تم تحويل الوحدة الصحية إلى مركز للعلاج الطبيعي لخدمة أهالي القرية بتكلفة إجمالية ۳٥ ألف جنية، حيث تم الانتهاء بنسبة ١٠٠٪ من الوحدة وتم شراء أجهزة لعلاج ذوى الإحتياجات الخاصة بمعرفة مديرية الصحة (تمويل مركزي).
   
ويأتى ذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية والطبية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة وكذا الإهتمام بإدخال تخصصات جديدة.

وتخدم الوحدة حوالى ١٥ حالة يوميا، وتقدم وحدة العلاج الطبيعى الجديدة الخدمات الآتية ( علاج الأطفال ذوی الإحتياجات الخاصة وحالات غضروف الرقبة والظهر وخشونة الركبة والشلل النصفي وشلل العصب السابع وحالات الكتف والرباط الصليبى وتيبس المفاصل ) .

من الجدير بالذكر أن الوحدة تبعد حوالى ٥ كيلو عن مستشفى أبو حمص و۱۱ كيلو عن مستشفى كفر الدوار العام، وقد تم إستغلال غرفتين بالدور الثانى بالوحدة بتكلفة اعتماد مالي من وزارة الصحة ٣٥ ألف جنية وتم إستكمال باقى الأجهزة عن طريق المجتمع المدنى.
محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور
محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور
محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور
محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور
محافظ البحيرة يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية فى بركة غطاس .. صور
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