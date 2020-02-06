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محافظات

افتتاح مركز لتصميم الأثاث بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة دمياط

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:55 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن افتتاح مركز لتصميم الأثاث بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة دمياط، في إطار خطة تطوير مدينة دمياط للأثاث وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط.

مشيرة إلي أن الغرض من المركز هو إضافة أفكار وتصاميم جديدة واذواق جديدة للأثاث الدمياطي ومنح فرصة للشباب من طلاب الفنون الجميلة للإبداع وتنمية مهاراتهم واستغلالها والاستفادة منها بشكل مفيد أكثر في مجال الأثاث والذى بدأ يدخل في إطار العالمية بوجود مدينة الأثاث. 

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وأضافت عوض "بعض المستثمرين من أمريكا واليابان عقدوا صفقات مع مصنعين بمدينة الأثاث" لاستيراد المنتج الدمياطي وهى فرصة مثمرة لإنعاش الاقتصاد المصري، كما أن حجم مبيعات معرض مدينة دمياط للأثاث الدائم بالمدينة وصل إلى 2 مليون خلال شهرين. 

وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع محافظي أسوان وأسيوط لترويج لمنتجات دمياط للأثاث، عبر عرض المنتجات لمدة شهر في كل محافظة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقامة معرض دائم لمدينة الأثاث في أرض المعارض ابتداء من الشهر المقبل للترويج الأثاث الدمياطي.
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