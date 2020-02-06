تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

ظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر، بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو، ما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد في أوروبا.





وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنعة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.1 بالمئة عن الشهر السابق، وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة قدرها 0.6%.





وجرى تعديل قراءة نوفمبر تشرين الثاني بالرفع إلى نزول بنسبة 0.8 بالمئة من تراجع أُعلن سابقا بنسبة 1.3%.





وقالت وزارة الاقتصاد في تعليق على الأرقام إن تقلبات شديدة في الطلب الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث تراجع الطلب في ديسمبر .





وأضافت "في المجمل، تظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة".



