AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:45 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
Advertisements
ماجدة بدوى
تقدّمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء لجذب الاستثمار فى المجال الصناعى.

وقالت إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصرى، وتلقي قبول واهتمام من القيادة السياسية، فـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

وأكد أنه تشهد الصناعة العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء فى المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دول عديدة خاصة على المستوى العربي والأفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.

وأوضحت: على سبيل المثال ان تعريفة الكهرباء للمصانع فى مصر 7 سنتات وهو أعلى من المعدلات فى الدول الأخرى، فطبقًا لأحدث الدراسات، نجد أنه في حين الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير".

وطالبت بضرورة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع في مصر كى تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن ترهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة فى التعامل مع المستثمرين المصريين، ويجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3.5 دولار سعر عادل.. صناع: المصانع تحملت خسائر كبيرة وخفض أسعار الطاقة ضرورة

3.5 دولار سعر عادل | صناع: تحملنا خسائر كبيرة وخفض أسعار الطاقة ضرورة.. مطالب بربط قيمة توريد الغاز الطبيعي للمصانع بالأسعار العالمية

لا تزال الأغلى.. مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في تعريفة توريد الغاز للمصانع

مستثمرون: خفض سعر توريد الغاز للمصانع ضرورة لدعم التنمية.. وإعادة النظر في مديونيات المصانع بسبب فواتير استهلاك الطاقة

لجنة لإعادة تسعير الغاز الصناعي.. خبراء: يجب خفض أسعار الطاقة وربطها بالعالمية لإنقاذ المصانع من الإفلاس ودعم التنمية

المستفيد ما يقارب 5000 مصنع متعثر.. الحكومة تدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.. برلمانيون يطالبون بـ 4 خطوات أخرى منها خفض أسعار البنزين والكهرباء

ترشيحاتنا

بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد

ابنة رانيا يوسف تتحكم في صور والدتها.. تفاصيل

منعا للإحراج.. 5 حيل مجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

سيلفستر ستالون ينعي كيرك دوجلاس

ريال مدريد يخشى مفاجآت سوسيداد بـ كأس إسبانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور