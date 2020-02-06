برلمانية تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة

تقدّمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء لجذب الاستثمار فى المجال الصناعى.





وقالت إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصرى، وتلقي قبول واهتمام من القيادة السياسية، فـ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.





وأكد أنه تشهد الصناعة العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء فى المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دول عديدة خاصة على المستوى العربي والأفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.





وأوضحت: على سبيل المثال ان تعريفة الكهرباء للمصانع فى مصر 7 سنتات وهو أعلى من المعدلات فى الدول الأخرى، فطبقًا لأحدث الدراسات، نجد أنه في حين الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير".



