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تعليم

جامعة السويس تحقق مراكز متقدمة بأسبوع فتيات الجامعات

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:23 م
جامعة السويس
جامعة السويس
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حسن غنيمة
تمكنت جامعة السويس من تحقيق مراكز متقدمة في العديد من الأنشطة الطلابية خلال أسبوع فتيات الجامعات الخامس الذي نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من الفترة من الأول وحتى السادس من فبراير الجاري.



وحقق فريق جوالات جامعة السويس المركز الأول في المعسكر الذي أقيم على هامش الأسبوع ،حصلت الطالبة  مريم محمد المنايلي  كلية الهندسة على لقب مسامرة مثالية على مستوى جميع فرق الجوالة بالجامعات المشاركة وحصلت الطالبة إسراء أنور كلية الإعلام على لقب جوالة مثالية على مستوى الوفود المشاركة .

وفي النشاط الثقافي حققت الطالبة ندى اسامة السيد كلية الإعلام، المركز الثالث في مسابقة الشعر العامي .

وفى النشاط الفني استطاع المعرض الفني لأعمال النحت الخاص بكلية التربية جامعة السويس أن يحصد المركز الثالث أيضا من بين المعارض المختلفة للجامعات المشاركة بالمعرض . 

وجه الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس التهنئة للطالبات، معربا عن سعادته بهم ومؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنمية وصقل هذه المواهب.

كما أوضح  أن عملية اكتشاف قدرات ومواهب الطلاب وممارسة الرياضة يعد أولويات الجامعة.

وفي نفس سياق اهدى الدكتور أحمد جابر شديد - رئيس جامعة الفيوم درع أسبوع فتيات الجامعات الخامس للدكتور  علي مصطفى رئيس بعثة جامعة السويس تقديرا لمشاركة الجامعة في فعاليات الأسبوع ، موجها التحية لجامعة السويس وقيادتها و أعضاء بعثة الجامعة من هيئة الإشراف ورعاية الطلاب بالجامعة على حسن التعاون والإيجابية والعمل على نجاح الحدث الذي نظمته جامعة الفيوم .


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