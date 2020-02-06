6 أيام لمهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء في قنا

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، على مدار 6 أيام متصلة في الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل والذى يعد أول مهرجان ثقافي وفني يقام في المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادي .





وأشارت ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أ نه يمثل شريانًا جديدًا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتي تجسيدًا لإيمان الدولة بدور الإبداع في بناء الإنسان والمجتمع، مضيفة أنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعي ومواجهة التعصب بكافة صوره.





وتابعت أن المهرجان يعد نموذجًا إيجابيا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان في كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، هيئة تنشيط السياحة وتابعت أن هذة التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر وان المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية.



