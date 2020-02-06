نيفين القباج: وزارة التضامن سيكون لها نصيب مستقبلا في تغيير سلوكيات المجتمع

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" صباح اليوم، الخميس، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة، والدكتور محمد رفاعى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال.
فيما يعقد البروتوكول الخاص بمبادرة "قيم وحياة" بهدف نشر مجموعة من القيم الأخلاقية فى المجتمع ورفع الوعى الأخلاقي للمواطن، كالسلام والسعادة والاحترام والمحبة والتعاون والاتحاد والمسئولية بعيدًا عن أى تعصب عرقى أو دينى، وذلك عن طريق دمج القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية.
وصرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة "مصر الخير" بإطلاق برنامج وعى شامل يعمل على السلوكيات الإيجابية التى تخص التنمية كمحاربة ختان الإناث ومحاربة تعاطى المخدرات وغيرها.
وأضافت "القباج" أنه سيتم إنشاء مراكز تطوع فى ٢٧ محافظة برعاية مبادرة "قيم وحياة"، وستخاطب هذه المراكز النشء فى السن الصغيرة والشباب حتى ٢٤ عامًا، وذلك سيتم من خلال أنشطة مجتمعية وألعاب بسيطة للنشء وهناك جزء إلكتروني.
وأكدت أن الوزارة سيكون لها نصيب فى الفترة القادمة فى تغيير سلوكيات المجتمع، حيث ستقوم بالعمل على أهم عامل أساسي وهو العامل البشرى، وبالتالى سيتم الاستثمار الاقتصادى بنجاح.