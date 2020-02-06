نيفين القباج: وزارة التضامن سيكون لها نصيب مستقبلا في تغيير سلوكيات المجتمع

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" صباح اليوم، الخميس، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة، والدكتور محمد رفاعى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال.





فيما يعقد البروتوكول الخاص بمبادرة "قيم وحياة" بهدف نشر مجموعة من القيم الأخلاقية فى المجتمع ورفع الوعى الأخلاقي للمواطن، كالسلام والسعادة والاحترام والمحبة والتعاون والاتحاد والمسئولية بعيدًا عن أى تعصب عرقى أو دينى، وذلك عن طريق دمج القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية.



