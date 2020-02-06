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حوادث

ضبط 470 ألف قطعة حلوى فاسدة بمصنع في الإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:07 م
حلوى فاسدة
حلوى فاسدة
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أحمد عبد العزيز
نجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في ضبط 470 ألف قطعة حلوى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع دون ترخيص لانتاج الحلوى الجافة بمنطقة العامرية.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 467 ألفا و784 قطعة حلوى جافة، منتج نهائي، مدون عليها عنوان وهمى - خلافًا للحقيقة- بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما عثر داخل المصنع على 50 كيلو جرام "بودرة تلك" محظورة استخدامها في الصناعات الغذائية "مستلزمات إنتاج".

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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