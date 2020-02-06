هل يجب تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.





واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».