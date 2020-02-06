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ديني

هل يجب تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:12 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وأشار أمين الفتوى إلى أن نذور الطاعة منها:(صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

حكم تغيير النية في النذر 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال: "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر الصوم فعليه بالصوم.

وأشار إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.

هل يجوز جمع النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة 
أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن هناك فرقا بين النذر والعقيقة ولا يجوز جمعهما في ذبيحة واحدة.

وأضاف عاشور، في فتوى له ردا على سؤال شخص يقول: نذرت إذا أنجبت زوجتي أن أذبح عجلا،فهل يجوز جمع العقيقة والنذر في هذا العجل؟.قائلا: لا يجوز لأن النذر كله لله ولا تأكل منه مطلقا بل يخرج كله للفقراء والمساكين أما العقيقة فذبيحة أخرى تأكل منها ومعك أهل بيتك والفقراء أيضا.

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