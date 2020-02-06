شاهد.. محطة مياه الحسينية المرشحة تحصل على شهادة الإدارة المستدامة

أعلن اللواء المهندس شريف فارس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حصول محطة مياه الحسينية المرشحة بمركز الحسينية للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، واتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.





يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في رفع كفاءة أداء الشركات التابعة وحصول غالبية المحطات على شهادات TSM بتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.





وأشار "فارس" إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بالشرقية TSM لتصل حاليًا إلى 16 محطة منهم 7 محطات معالجة صرف صحي و9 محطات مياه شرب.





وأكد على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات مياه الشرب، وإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.