فتاة تقع في موقف محرج بسبب صورة غير لائقة.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الصورة التي نشرتها إيميلي تسببت في وضعها في موقف محرج للغاية بسبب وجود حشرة كبيرة على ملابسها.





وتوقعت الفتاة أن يعجب أصدقاؤها بمظهرها المختلف في الصورة، إلا أن تلك التفصيلة الصغيرة لم تمر مرور الكرام عليهم، وأشاروا جميعا إلى أن هناك حشرة كبيرة تختبئ في ملابس إيميلي ظهرت في الصورة.





مسحت الفتاة تلك الصورة بعد ملاحظة الكثير من أصدقائها ذلك الخطأ، إلا أنها تفاجأت أن أحدهم سرق صورتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها "إيميلي التي تدعي النظافة دائما تحمل في ملابسها عشا للحشرات".



قامت إيميلي البالغة من العمر 19 عاما بنشر صورة لها عبر "تويتر"، إلا أنها تلقت الكثير من الرسائل المحرجة بسبب تلك الصورة بعد أن لاحظ البعض شيئا ما.