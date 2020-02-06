بعد دعوة الحكومة للامتناع عن شرائها.. بديل الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

صريح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بـ فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أن مصر تنتج 60 مليون كمامة فى العام.









وأوضح المستشار نادر سعد، أن أسعار الكمامات ارتفعت بسبب قيام المواطنين بشرائها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا "لا داع لارتداء الكمامة لأن مصر خالية من الكورونا".





ويرغب الجميع فى تقوية المناعة لأنها حائط الصد الذي يحمي الإنسان من كافة الأمراض فكلما كانت قوية كلما تمكن الإنسان من العيش بصحة وعافية، وأيضًا لتقليل استهلاك الكمامات.





وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي ، أحد الأطعمة والنباتات التي لها دور كبير في رفع وتقوية المناعة بالجسم التي تجعل الشخص مقاوم للفيروسات القاتلة، وذلك من خلال تناول عش الغراب أو ما يعرف بـ الفطر أو المشروم.





وقال: استهلاك المشروم يقوي جهاز المناعة ويستطيع على إنتاج خلايا الدم البيضاء من نوع T-cells ، وهي الخلايا مسؤولة عن تدمير الجراثيم الدخيلة على الجسم ويمكن ان يكون النبات مقو للمناعة والتي يمكن أن تحميك من الأمراض.





وأشار النادي إلى أن المشروم له انواع عديدة منها الصحراوي وهو متوفر بكثره في السعوديه و صحراء بادية الشام اضافة الى الجزائر اما عن الانواع الاخرى تنمو في فصل الشتاء، موضحا أنه يمكن شراء النوع الأبيض الزراعي وهناك أنواع أخرى منه مجففة على شكل كبسولات وهذه الأنواع قد تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات الخطيرة ويكون الجسم مقاوم للإصابة بالمرض.





ونصح النادي بتناوله يوميا حتى اذا كنا من الدول التي لم تصاب بفيروس كورونا مع عدة احتياطات أخرى وهي :





*ابتعد عن تناول السكر فهو البيئة الخصبة لتكاثر الفيروسات

*يتم تناوله بين وجبة مشبعة الى وجبتين من المشروم في الأسبوع

* احذر الأنواع السامة منه ( اصفر احمر قرمزي برتقالي) ودوما اسال من يعرفه قبل تناوله.

*اقل نوعيه مفيدة هي المعلبة ودوما الطازج افضل شيء





وقدم موقع " healthline" طريقة عمل عصير يحتوي على أربعة خضروات جذرية هى البنجر والجزر والزنجبيل والكركم، تساعد نظام المناعة وتقلل من الأعراض الالتهابية، وغالبا ما يكون الالتهاب استجابة مناعية للعدوى. يمكن أن يسبب أعراض الإنفلونزا أو البرد مثل سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم.





وقد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل خاص من شرب هذا العصير ، لأن الكركم والزنجبيل لهما آثار مضادة للالتهابات.





وكشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية، لـ صدى البلد، عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا ، ومنها :





١. الينسون





٢. العسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير الليمون





٣. لبان الدكر "ينقع ويشرب صباحا"





٤. ورق الجوافة "يغلى ويشرب ٣ مرات يوميا"





٥. البيض المخفوق المقلي في زيت الزيتون مع اضافة الكركم للبيض





٦. السبانخ والبروكلي والخس تقوي المناعة وغنية بمضادات الاكسدة٧. الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والجوافة.