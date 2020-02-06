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اقتصاد

التخطيط: إن آى كابيتال القابضة شركة مصرية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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اية الجارحى
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن شركة إن آى كابيتال القابضة؛ احدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى أن شركة إن آى كابيتال القابضة هي شركة مصرية رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة. 

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة تدير حاليًا برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة وتنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة " إن شركة ان اَي كابيتال تتوسع حاليا في نشاطها الخاص بترويج الاكتتابات وإدارة الأصول الاستثمارية للمساهمة في تحقيق برنامج الشمول المالي الذي سيتيح للمواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار في البورصة والحصول علي عائد مجز، وفِي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات المصرية للتوسع وخلق فرص عمل جديدة وذلك بدعم كامل من بنك الاستثمار القومي".

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن شركة إن آى كابيتال تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بشتى جوانب السوق المصري، وذلك من خلال فريق مصرفي يضم أفضل الكفاءات التي تحظى بخبرات واسعة اكتسبتها في كبرى بنوك الاستثمار والشركات المحلية والعالمية. 

وعلى صعيد تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قيام الشركة حاليًا بإدارة محفظة شركة مصر لريادة الأعمال، بالإضافة إلى إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، كما تدير إن آى كابيتال محفظة شركة أيادى للاستثمار والتنمية.

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