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سفيرنا بأثيوبيا: القيادة السياسية مهتمة باستعادة دور مصر فى المحافل الدولية..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:48 م
سفيرنا بأثيوبيا
سفيرنا بأثيوبيا
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آيات أحمد
قال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يركز مع قضية  تعزيز البنية التحتية باعتبارها المعجل الأساسى فى قاطرة التنمية الاقليمية وترابط الاسواق وتحقيق التنيمة فىا لتجمعات الاقتصادية على المستوى الاقليميى، لافتًا إلى أن القادة الافارقة جميعًا يلمسون ان مصر لديها تجربة فريدة جدًا فى تحقيق معدلات عالية للتنمية واستعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتحقيق تقدم بارز على صعيد قضايا الحوكمة.

وأضاف سفير مصر باثيوبيا، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه منتدى أسوان كان يتعامل مع مشكلة التحديات التى من الممكن أى دولة أن تتعامل معها بالتزامن مع تحسين معدلات التنمية فى صعيد واحد، مشيرًا إلى أن مصر حسنت العلاقات بين التجمعات الاقتصادية الدولية والاتحاد الافريقي.

وتابع أن دول القارة الافريقية لمست تحقيق مصر معدلات عالية للتنمية والاستقرار، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية مهتمة باستعادة حيوية ودور مصر فى المحافل الافريقية والدولية.

وأوضح أن مصر تلعب دورًا محوريًا وهامًا لاستعادة دورها، مضيفًا أن مصر مؤمنة بدورها وتلعبه بجدارة وتستعيد مكانتها مرة اخرى.

وأشار إلى أن العمل الافريقى المشترك منظم للغاية، رئاسة الاتحاد الافريقي هذا العام تتبنى فكرة اسكات البنادق وتبحث أبرز التحديات المتعلقة بالمبادرة وأهمها جنمع الأسلحة البسيطة والمتوسطة ومكافحة الإرهاب والتعامل مع الجذور المسببة للإزعاج.
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