AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد رمضان برفقة ابنه على متن طائرة لهذا السبب

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:18 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان صورة برفقة ابنه "علي" من داخل طائرة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "instgram" من خلال خاصية story.

وظهر محمد رمضان وهو يلتقط صورة تذكارية مع ابنه بطريقة "selfy".

من جهة أخرى، أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدوارد يحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع نجوم العمل.. شاهد

بـ لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

محمد سامي يكشف حقيقة سخريته من عمرو يوسف بسبب خالد بن الوليد

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

من الحرم المكي .. روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أشرف زكي وتهنئ متابعيها بالعام الجديد

بالحجاب والعباءة.. روجينا تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

29 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر مباراتي توجو

فيديوهات وصور فاضحة.. ضحايا الهكرز: نتعرض للابتزاز المادى وتهديد بنشر مقاطع جنسية من غرف النوم.. تقرير

الزمالك مستواه متذبذب.. شوبير يثير الجدل بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

في شهر واحد.. طريقة تطويل الشعر بالحلبة

ابنة رانيا يوسف تتحكم في صور والدتها.. تفاصيل

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية