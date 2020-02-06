شاهد.. محمد رمضان برفقة ابنه على متن طائرة لهذا السبب

نشر الفنان محمد رمضان صورة برفقة ابنه "علي" من داخل طائرة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "instgram" من خلال خاصية story.





وظهر محمد رمضان وهو يلتقط صورة تذكارية مع ابنه بطريقة "selfy".





من جهة أخرى، أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.





ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



