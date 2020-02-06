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أخبار البلد

سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم التضامن مع شعب كشمير

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:11 م
فتاة كشميرية تعبر
فتاة كشميرية تعبر عن القهر الهندي لشعبها
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محمد وديع
عقدت سفارة باكستان بالقاهرة، أمس الأربعاء، مؤتمرًا بمناسبة إحياء ذكرى يوم التضامن مع كشمير، والذى يوافق الخامس من فبراير من كل عام والذي يقام سنويًا تعبيرًا عن دعم باكستان لقضية إقليم كشمير والالتزام بمناصرة شعبها.

حضر اللقاء مجموعة من السفراء والدبلوماسيين والأكاديميين وأعضاء الجالية الباكستانية في مصر، وممثل من مكتب شيخ الأزهر.

وتم في بداية اللقاء قراءة الرسالة التي وجهها رئيس باكستان بمناسبة هذا اليوم، والتي عبر فيها عن الاستمرار في دعم شعب كشمير في معركته للحصول على حريته وحقوقه، وكذلك الاستمرار في العمل على رفع هذه القضية في كل المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لشعب كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة حتى حصوله على حقه في تقرير المصير ثم قرأت رسالة رئيس وزراء باكستان، والتي استعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في كشمير ودور المجتمع الدولي في العمل على الوصول إلى سلام شامل، ووضع حد لممارسات العنف في باكستان، مؤكدًا أن باكستان ستظل داعمة لشعب كشمير.

وتم عرض فيلم وثائقي عن كشمير والأوضاع بها خلال المؤتمر وحضر اللقاء ابناء الجالية الباكستانية بالقاهرة الذين حرصوا على الحضور تضامنا مع الشعب الكشميرى  ونائب السفير الباكستانى نذر شاه الذى قدم الشكر للسادة الحضور والمتحدثين والقى الضوء على عدالة قضية كشمير والممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان من قبل الحكومة الهندية وخاصة قرارها الأخير بإلغاء الوضع الخاص للولاية فى الدستور الهندى 
والحصار الذى فرضته على شعب كشمير.
سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم التضامن مع شعب كشمير
سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم التضامن مع شعب كشمير
سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم التضامن مع شعب كشمير
سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم التضامن مع شعب كشمير
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