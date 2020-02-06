السيطرة على حريق شب بمخزن كرتون بطوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمخزن تابع لمصنع كرتون بالقرب من نفق الحدادين بمدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





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وأكد محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه تلقى بلاغًا من غرفة الأزمات بمجلس المدينة بنشوب حريق بمخزن لمصنع كرتون بمنطقة نفق الحدادين بالمدينة، وعلى الفور أُبلغت قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكر "خيري" أنه تمت السيطرة على الحريق، وبدأت بعدها مباشرة أعمال التبريد بالمكان منعًا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق بالواقعة والتأكد مما إذا كانت نتيجة ماس كهربائي أو بفعل فاعل.

وأضاف رئيس مدينة طوخ أنه تم تشكيل لجنة من الشئون الهندسية والتراخيص بمجلس المدينة لفحص تراخيص المصنعـ والتأكد مما إذا كانت سليمة من عدمها، إلى جانب تقدير الخسائر نتيجة الحريق الذي نشب اليوم في المخزن.