موقف إيجابي من محمد علاوي للمحتجين فى العراق.. فيديو

قال محمد حمادة الكاتب المتخصص في الشئون العربية ونائب مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن الشارع العراقي يزداد تظاهرا يوما بعد يوم في ظل تعقد الأزمة العراقية، لافتا إلى أن سبب التظاهرات هو اختيار محمد علاوي رئيسًا لمجلس الوزراء.





أضاف محمد حمادة خلال لقائه ببرنامج "أكسترا نيوز" ، أن محمد علاوي يعتبر شخصية سياسية بارزة وكان له بعد طويل في العملية السياسية العراقية منذ 2003، مشيرا الي أن محمد علاوي لديه الكثير من الخبرات بسبب توليه منصب وزير الاتصالات والنقل في حكومتين سابقتين بقيادة نور المالكي.





وأكد الكاتب المتخصص في الشئون العربية ، أن منذ تولي محمد علاوي منصب رئيس مجلس الوزراء له دور بأنه منفتح في الحوار مع المحتجين والمتظاهرين في الساحات العراقية ، مضيفا أنه خلال هذا الأسبوع تمت العديد من اللقائات مع المحتجين والناشطين في الساحات العراقية.





وأشار محمد حمادة، إلى أن محمد علاوي تعهد للمحتجين بالإفراج عن المحتجزين، مؤكد أن محمد علاوي دعي المتظاهرين في الاستمرار في التظاهر لحين تنفيذ مطالبهم وهذا يدل إنفتاحه علي الحوار مع المتظاهرين.





تابع حمادة، تعهد محمد علاوي بمنح الناشطين وزارتين في حكومته الذي سيتم تشكيلها خلال الشهر الحالي وهي المدة المحددة وقفا للدستور العراقي، مشيرا الي أستماع محمد علاوي لآراء المحتجين في تعيين 5 وزارات من تشكيل الحكومة.