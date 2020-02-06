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حوادث

شاهد.. ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالسلام

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:14 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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محمد صبري
تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.




وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته 1800 قرص مخدر- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

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