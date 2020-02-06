التنمية المحلية: الطرق كانت غير جيدة ونعمل على رفع كفاءتها.. فيديو

وقال وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر: "بنعمل شبكة طرق حاليا تهدف إلى توصيل القرية بالمدينة".





وأضاف وزير التنمية المحلية: "الطرق كانت غير جيدة وحاليا بنرتقي ونرفع من كفاءة هذه الطرق، وده طبعا مش بييجي مرة واحدة نظرا لظروف العمل نفسها ولكن يجرى التنفيذ على مراحل".





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة بقيمة 2 مليار جنيه، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع ثلاث اتفاقيات، بين وزارة التربية والتعليم، والتنمية المحلية؛ لتقديم الاستشارات والإنشاءات المدرسية لتنمية بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.