الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ عجوزا من الموت

فى استجابة سريعة، نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مسنة من الموت ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.











ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (عامل بصيدلية)، والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفيًا بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجب وسمع صوت استغاثة من الداخل.





على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة، وتبين أنها ربة منزل مسنة، مصابة.





وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضًا مما نتج عنه إصابتها، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.





وقد ساهمت سرعة انتقال القوات فى إنقاذ المواطنة ونقلها للمستشفى لإسعافها.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.





