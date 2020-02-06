AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ عجوزا من الموت

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:08 م
انقاذ عجوز ونقلها
انقاذ عجوز ونقلها للمستشفى
Advertisements
كتب محمد صبري
فى استجابة سريعة، نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مسنة من الموت ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.


ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (عامل بصيدلية)، والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفيًا بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجب وسمع صوت استغاثة من الداخل.

على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة، وتبين أنها ربة منزل مسنة، مصابة.

وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضًا مما نتج عنه إصابتها، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وقد ساهمت سرعة انتقال القوات فى إنقاذ المواطنة ونقلها للمستشفى لإسعافها.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تنقذ حياة مُسنة ببني سويف من غيبوبة سكر

الحماية المدنية ببنى سويف تنقذ مُسنة عقب إصابتها بغيبوبة سكر

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة من الموت وتنقلها للمستشفى

الشريعة الإسلامية تطبق على غير المسلمين في هذه الحالة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. سر اتهامه بالجاسوسية

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق على الريق؟

صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

ابنة رانيا يوسف تتحكم في صور والدتها.. تفاصيل

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية