تدريب 22 طالبًا هنديًا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

قام وفد طلابي من جامعة مومباي الهندية بزيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك للتدريب داخل كلية الإعلام بالجامعة على كافة الأشكال الإعلامية والصحفية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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وقد استقبل الوفد الطلابي كل من الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة. وصرح الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الكلية قامت بتدريب طلاب الوفد الهندى على كيفية إنتاج المشروعات الإعلامية الناجحة حيث تتيح كلية الاعلام بالجامعة التدريب لطلاب الجامعات الاخرى.

ويأتي ذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بالتدريب العملي وتطويره مشيرًا الى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تكاد تكون الجامعة الخاصة الوحيدة التي تتيح لطلابها كورسات تدريب مهاري خارج العملية التعليمية والتدريبية النظامية وبشكل مجانى كما أنها تتعاون دوليا في مجال التدريب العملي لطلاب الجامعات الأجنبية.

من ناحية أخرى قالت الدكتور ياسمين الكاشف إن زيادة الوفد الطلابي الهندي لجامعة مصر تستمر لمدة أربعة أيام، يتم خلالها القيام بتصوير معالم مصر الأثرية لتنفيذ مشروعات ضمن خطة التدريب للطلاب وهذه المشروعات التي ينتجها الطلاب عن معالم مصر الأثرية، سيتم عرضها يوم الأحد المقبل على لجنة من كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأعلنت أنه من المقرر أن يحصل الطالب بعد انتهاء فترة التدريب وإنجاز مشروع الترويج السياحي لمعالم مصر على شهادة مختومة ومعتمدة من عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في اطار التعاون "المصري - الهندي" في المجالات العلمية المختلفة.