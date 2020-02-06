خبراء القانون: موافقة الحكومة على تعديل القوانين يستهدف تسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.. وتعديلات الأحوال الشخصية تسهل الحركة على الأوصياء.. وتحافظ على أموال ناقصى الأهلية

خبير قانونى: تعديل الأحوال الشخصية إنجاز تشريعى لـ عديمي الأهلية

خبير: تعديل الأحوال الشخصية إحدى إنجازات الحكومة لتسهيل التقاضى









اتفق خبراء القانون، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الجادة لتعديل بعض القانون القديمة والتى تساعد المواطنين فى قضاء مصالحهم، وتحد من البيروقراطية، مؤكدين ان تعديل بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية لتسهيل إجراءات التقاضى، إضافة إلى أنها تساعد الوصى للتصرف فى أموال ناقصي الأهلية بطريقة سهلة وميسرة لقضاء حوائجه ولكن فى قدر معين للحفاظ على حقوقه.

















أكد محمد حامد سالم الخبير القانونى أن تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، جاء للتسهيل على عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين، وهو يعد إنجازا تشريعيا كبيرا، وانتصارا جديدا؛ خاصة وأن يسهل إجراءات التقاضى.





وأوضح الخبير القانونى فى تصريحات لـ صدى البلد أن القانون قبل التعديل كان يلزم الوصى الحصول على إذن من النيابة الحسبية للحصول على أموال لناقص أو عديم الأهلية، وهى تعد إجراءات معقدة لأنه تقيد الوصي بإذن النيابة لتلبية احتياجات ناقص الأهلية، مشيرا إلى أنه بعد التعديل، خلق حالة من اليسر أمام الوصى للحصول على أموال دون إذن أو تصريح من النيابة الحسبية فى الحدود المقررة فى حالة حاجة ناقص الأهلية إلى ملابس أو علاج.









وأشار إلى أن التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالحهم ويلبي احتياجاتهم.





أكد حسام رفعت الخبير القانونى، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، يؤكد أن الحكومة تتخذ حزمة من التشريعات تساهم فى التسهيل على المواطنين فى إجراءات التقاضى، وظهر ذلك جليا فى التعديلات التى تمت فى بعض القوانين بالاتفاق من مجلس النواب، بالإضافة إلى تشديد العقوبات فى العديد من القوانين وذلك لردع المخالفين.





وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ صدى البلد أن تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، جاء للتسهيل على عديمي الأهلية، مؤكدا أن بعض ناقصي الأهلية يتعرضون لمواقف فجائية تستلزم أموال سريعة، مشيرا إلى تعرض ناقص الأهلية إلى وعكة صحية بطريقة مفاجئة، فيضر الوصى إلى تقديم طلب إلى إذن أو تصريح من النيابة الحسبية لصرف مال لناقص الأهلية.





وأوضح أن ذلك الطلب يعد إجراءً معقدا لأنه يقيد الوصي، وبذلك يكون التعديل، نجح فى إزالة ذلك الإجراء وخلق حالة من اليسر أمام الوصى للحصول على أموال دون إذن أو تصريح من النيابة الحسبية فى الحدود المقررة فى حالة حاجة ناقص الأهلية إلى ملابس أو علاج.





ونص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.