AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث العنف بالنجف

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:08 م
عادل عبد المهدى
عادل عبد المهدى
Advertisements
ريهام فيكتور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث العنف بالنجف.

وقال وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، في بيان له، عقب وصوله إلى محافظة النجف، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشهدت محافظة النجف العراقية، مساء أمس، الأربعاء، صدامات بين محتجين وعناصر من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين أتباع الصدر ومجهولين ملثمين أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح من الطرفين، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم حظر التجوال في الناصرية.. آلاف العراقيين يخرجون في مواكب تشييع

احتفالات في ساحة التحرير بالعراق بعد إعلان رئيس الوزراء نيته الاستقالة

العراق ينتفض.. ليلة دامية تجبر عبد المهدي على إعلان استقالته.. احتفالات في ساحة التحرير ببغداد.. وعلاوي يطالب بحكومة تصريف أعمال

العراق ما بعد استقالة عبد المهدي.. قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد.. خبراء: جاء لاختيار رئيس وزراء جديد.. والمتظاهرون يرفضون تدخل الملالي

في 6 ساعات | إطلاق نار بالنجف | رحيل عبد المهدي | وحكومة جديدة خلال 15 يومًا

متظاهرون يغلقون 3 جسور رئيسية في محافظة ذي قار بالعراق

ترشيحاتنا

قناة مجانية تنقل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

بسبب كورورنا.. قرار عاجل من السعودية بشأن السفر إلى الصين

الزمالك مستواه متذبذب.. شوبير يثير الجدل بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

في شهر واحد.. طريقة تطويل الشعر بالحلبة

بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو

الرعب يصل ذروته.. ولادة أول طفل في الصين مصابا بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية