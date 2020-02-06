رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث العنف بالنجف

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث العنف بالنجف.

وقال وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، في بيان له، عقب وصوله إلى محافظة النجف، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشهدت محافظة النجف العراقية، مساء أمس، الأربعاء، صدامات بين محتجين وعناصر من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين أتباع الصدر ومجهولين ملثمين أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح من الطرفين، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.