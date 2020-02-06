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رياضة

أحمد شوبير عن مواجهة صن داونز: فريق زي وادي دجلة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:11 م
فريق صن داونز
فريق صن داونز
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محمد السعيد
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي يشبه فريق وادي دجلة، من حيث طريقة اللعب والأداء.

وكانت قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمس، الأربعاء، أسفرت عن وقوع فريق، صن داونز الجنوب إفريقي مع النادي الأهلي.

وقال شوبير خلال تصريحات تلفزيونية:" فريق صن داونز يشبه فريق وادي دجلة من حيث طريقة اللعب، وعميلة بناء الهجمة من الخف إلى الأمام كما أنه يجيد اللعب خارج ملعبه".

وأضاف شوبير:" نقاط صن داونز، تتمثل في حارسه أونيانجو، بجانب لاعبيه المميزين من أمريكا الجنوبية، لكن نقطة ضعفه، هو إهداره للفرص السهلة أمام المرمى".

يذكر أن فريق صن داونز أقصى الأهلى من دور الثمانية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا،  الموسم الماضي، بعد الفوز عليه بنتيجة 5 - 1، بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.


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