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حوادث

ضبط تاجرى مخدرات بعد مطاردة مع الشرطة بمدينة السلام

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:29 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبري
نجح رجال مباحث بالقاهرة فى القبض على تاجرى مخدرات بعد مطاردة مثيرة أسفرت عن إصابة أحدهما، وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة قبل ترويجها بمدينة السلام، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.




وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن عاطلين يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من المنطقة سكنهما مكانًا لتجارتهما غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف المتهمين بمأمورية من قوة وحدة مباحث القسم، وأثناء ذلك استشعر المتهمان وصول القوات بالمنطقة سكنهما فحاولًا الفرار مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم الأول والسقوط أرضًا، ونتج عنه إصابة الأول بكسر في الساق اليسرى، تم نقله وإسعافه بمستشفى السلام العام.

وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ مالي 1100 جنيه و٢ هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان المحمول للاتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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