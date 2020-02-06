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تعليم

جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوي بـ يوم اليتيم وتكرم 220 طفلاً

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد امين
نظّمت اليوم جامعة المنوفية الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

 حيث التقى الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق بـ 220 طفلاً يتيم من 6 دور أيتام بالمحافظة. 

يأتى هذا الاحتفال السنوى الذى تحرص الجامعة على تنظيمه فى إطار الاهتمام بهؤلاء الأطفال والتركيز على احتياجاتهم العاطفية، وإدماجهم فى المجتمع، والمساهمة فى تحقيق متطلباتهم وما يحتاجونه. 

وحرص رئيس الجامعة على لقاء الأطفال والحديث معهم وتقديم هدايا ووجبات لهم، وإهداء تبرعات مادية للمسئولين عنهم، وتوجه الأطفال لاستكمال الاحتفال بنادى الجمهورية.
جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوي بـ يوم اليتيم وتكرم 220 طفلاً
جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوي بـ يوم اليتيم وتكرم 220 طفلاً
جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوي بـ يوم اليتيم وتكرم 220 طفلاً
جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوي بـ يوم اليتيم وتكرم 220 طفلاً
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