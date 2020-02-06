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حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط كبدة فاسدة داخل ثلاجة بالزاوية الحمراء

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:15 م
كبده فاسدة
كبده فاسدة
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة، من ضبط المسئول عن ثلاجة للمجمدات فى شارع أبو بكر الصديق ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لإدارته الثلاجة بدون ترخيص.




وتبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وبمداهمة مكان البلاغ عثر بداخل الثلاجة على ٣٠ كيلو كبدة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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