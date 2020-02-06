مباحث تموين القاهرة تضبط كبدة فاسدة داخل ثلاجة بالزاوية الحمراء

تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة، من ضبط المسئول عن ثلاجة للمجمدات فى شارع أبو بكر الصديق ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لإدارته الثلاجة بدون ترخيص.



