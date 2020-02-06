المتهمون بسرقة أموال مياه القناطر: تقاسمنا المبلغ للإنفاق على سهراتنا

أدلى المتهمون الثلاثة في واقعة السطو المسلح على أموال شركة مياه القناطر الخيرية وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 273.520 جنيه من أموال الشركة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن تفاصيل الواقعة.





وقال المتهمون في اعترافاتهم، إنهم كانوا على علم بنقل الأموال من الشركة إلى بنك مصر بالقناطر، وأنهم تتبعوا الموظفين المكلفين بنقلها منذ خروجهما من فرع الشركة بالقناطر متوجهين إلى فرع بنك مصر لتوريد الأموال.





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وأضافوا أنهم عقب تأكدهم من أن المجني عليهما أصبحا بعيدين عن الشركة، قاموا بتنفيذ مخططهم، ولكن لم يعملوا حساب وجود كاميرات في الشارع الذى تم تنفيذ الجريمة فيه قائلين: "تقاسمنا المبلغ المستولى عليه بيننا للإنفاق على سهراتنا".





من ناحية أخرى، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح الناري المضبوط بحوزتهم، ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقه بالإكراه وترويع الآمنين وحيازة سلاح بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر، تلقى بلاغا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مركز خدمة العملاء فرع القناطر عن اعتراض 3 مسلحين طريق موظفين بالشركة واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 273.520 جنيه من أموال الشركة قبل إيداعها ببنك مصر في القناطر ولاذوا بالفرار.





وتوصلت أجهزة الأمن إلى معلومات تفيد بأن مرتكبي الواقعة هم كل من "خ. ج" و"م. م" و"ع. ف"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح الناري المستخدم، ومبلغ مالي 220.500 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وقيامهم بإنفاق باقي المبلغ.