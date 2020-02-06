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أخبار العالم

السلطات التركية تصدر 191 قرار اعتقال خلال 24 ساعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:27 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
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أحمد محرم
أصدرت السلطات التركية أمس الأول، الثلاثاء، 191 قرار اعتقال لأشخاص أغلبهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة والتعامل مع مؤسساتها المصادرة.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، صدرت قرارات اعتقال بحق 53 شخصا في أنقرة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وقرارات ضبط وإحضار بحق 50 شخصا في مدينة قونية، وقرارات اعتقال بحق 54 شخصا في مدينة إزمير من بينهم تجار ورجال أعمال.

وفي الوقت نفسه، صدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا في مدينة باليكسير، ضمن الحملات الأمنية ضد شخصيات عاملة في مؤسسات قضائية ومؤسسات عقابية.

وتتهم أنقرة حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم أدلة واضحة.

والحملة الأمنية التي شهدتها مدينة أنقرة استهدفت مجلس البحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 21 موظفا، من بينهم ثمانية موظفين حاليين في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي و7 آخرين تم فصهم وموظف حالي في شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (HAVELSAN).

إضافة إلى جامعة العلوم الطبية (GATA)، إذ أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 32 عاملا بالجامعة من بينهم 3 أساتذة جامعيين و8 معيدين و5 أساتذة مساعدين وطبيب وأربعة أشخاص متقاعدين من بينهم أستاذان جامعيان ومعيد وأستاذ مساعد، وشكل الأطباء النسبة المتبقية من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

أما حملة الاعتقالات في مدينة قونية فشملت أشخاص يُزعم أنهم على صلة بالقوات المسلحة التركية.

وكانت الحملة الأمنية في إزمير انطلقت ضد التجار ورجال الأعمال بسبب بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص وزيادة في حساباتهم المصرفية وأدلة لا مرجعية قانونية لها كالانتماء لنقابات وجمعيات تم إغلاقها بموجب مراسيم الطوارئ.

وفي باليكسير، انطلقت الحملة الأمنية ضد أشخاص يتألف غالبيتهم من عاملين في مؤسسات قضائية وعقابية، حيث تبين أن السلطات التركية أصدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا آخرين.
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