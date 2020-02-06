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تكنولوجيا

كيف تدعم مدينة زويل للتكنولوجيا الطيران المصري.. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 وقع البروتوكول كل من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والدكتور شريف صدقى رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وينص البروتوكول على عقد دورات متخصصة في مجال البيئة واستخدام الطاقة الشمسية لانارة المطارات واستخدامات الملاحة الجوية، حيث سيتم عقد هذة الدورات فى الأكاديمية ومدينة زويل والتدريب فى احدث معامل الطاقة المتجددة.

ويضم بنود البروتوكول قيام الأكاديمية بتأهيل طلاب قسم الطيران والفضاء بمدينة زويل في السنة الثالثة والرابعة لإصدار رخصة صيانة طائرات، كما تساعد الأكاديمية طلاب مدينة زويل في تقديم تدريب صيفي لهم في مجال صيانة الطائرات، فضلًا عن التعاون بين الأكاديمية ومدينة زويل في البحث العلمي، في كل ما يتعلق بمجال الطيران ونظم المحاكاة والوقود الحيوي.


وبموجب هذا البرتوكول ستقوم الاكاديمية بتأهيل طلبة طلبة كلية الطيران والفضاء بجامعة زويل على اصدار إجازة صيانة الطائرات.

وسيقوم الطرفان بالتعاون فى مجالات البحث العلمي؛ الطيران ؛ ابحاث الوقود الحيوى للطائرات لتقليل التلوث البيئي؛ تطوير أنظمة المحاكاة. 

واتفق الجانبان على دارسة امكانية استحداث مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة ومجال البيوتكنولوجي.
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