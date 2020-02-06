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تعليم

جامعة القاهرة «الأولى مصريا» في 4 منافسات محلية ودولية.. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:37 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محيى الدين
حققت جامعة القاهرة، نجاحات كبيرة في عدة مجالات، وذلك خلال أسبوع واحد، دوليًا على مستوى التصنيفات الدولية، ومحليًا على مستوى الأنشطة الرياضية والطلاب الوافدين، فضلًا عن طالبات التمريض وكأس العباقرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في أسبوع واحد، التقدم على مستوى التصنيف الأسباني لأفضل الجامعات 2020 للاستشهادات العالمية، واحتلال المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية من خلال التقدم بمقدار 10 آلاف إشارة مرجعية للبحوث عن العام السابق.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه على المستوى المحلي فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين، كما فازت الجامعة  بالمركز الأول في أسبوع فتيات الجامعات، إلى جانب فوز طلاب وطالبات التمريض بكأس العباقرة تمريض.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على كافة المستويات من أجل إعداد جيل قادر على القيادة في المستقبل، مشددًا على أن ما حققته الجامعة في أسبوع واحد فقط يؤكد قدرة الجامعة على المنافسة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسيير وفقًا لأهل الأفعال وليس الكلام. 
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