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توك شو

متخصص: الاتحاد الاوروبي يدرس فرض عقوبات دولية على تركيا..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:48 م
قرارات الاتحاد الاوروبي
قرارات الاتحاد الاوروبي
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اسراء صبري
قال محمد الديهى، الباحث المتخصص فى الشئون التركية، ان وجود اليونان ومالطا فى تقرير مجلس الامن يعكس مدى الرغبة والاتفاق المتواجد فى اوروبا ضد تركيا، وضد الاجراءات التى تتخذها فى شرق المتوسط.

وأضاف محمد الديهى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، ان دول اوروبا ترفض اتفاقيات وسياسات تركيا فى التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط، بالاضافة الى رفض اتفاقيات اردوغان مع السراج فيما يخص تقسيم الحدود الليبية. 

وأوضح الباحث المتخصص فى الشئون التركية، على ان الاتحاد الاوروبي يدرس الان فكرة فرض عقوبات على تركيا، نتيجه لتلك الاجراءات التى تهدد بها دول اوروبا، مشيرا الى ان تركيا ليس لها الحق فى التنقيب عن الغاز فى ليبيا.

وتابع محمد الديهى، ان تنقيب تركيا عن الغاز فى ليبيا، يأتى فى اطار تعويضها للخسائر التي لحقت بها، نتيجه دعمها للارهاب والجماعات المرتزقة، لافتا الى ان اردوغان يعطى الجماعات المرتزقه اكثر من 2050 دولار شهريا.


وأفاد محمد الديهى، ان تواجد مالطا فى تقرير مجلس الأمن، يوضح مدي تضرر مالطما من عمليات تركيا فى الشرق الاوسط، مشيرا الى ان خطر تركيا يهدد كل الدول الاوروبية، لافتا الى ان تلك التهديدات اشارة واضحه لدول الاوروبية، فيما يخص انتهاكات تركيا وسياستها المعاديه لهم.
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