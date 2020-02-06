متخصص: الاتحاد الاوروبي يدرس فرض عقوبات دولية على تركيا..فيديو

قال محمد الديهى، الباحث المتخصص فى الشئون التركية، ان وجود اليونان ومالطا فى تقرير مجلس الامن يعكس مدى الرغبة والاتفاق المتواجد فى اوروبا ضد تركيا، وضد الاجراءات التى تتخذها فى شرق المتوسط.



وأضاف محمد الديهى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، ان دول اوروبا ترفض اتفاقيات وسياسات تركيا فى التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط، بالاضافة الى رفض اتفاقيات اردوغان مع السراج فيما يخص تقسيم الحدود الليبية.





وأوضح الباحث المتخصص فى الشئون التركية، على ان ا لاتحاد الاوروبي يدرس الان فكرة فرض عقوبات على تركيا، نتيجه لتلك الاجراءات التى تهدد بها دول اوروبا، مشيرا الى ان تركيا ليس لها الحق فى التنقيب عن الغاز فى ليبيا.



وتابع محمد الديهى، ان تنقيب تركيا عن الغاز فى ليبيا، يأتى فى اطار تعويضها للخسائر التي لحقت بها، نتيجه دعمها للارهاب والجماعات المرتزقة، لافتا الى ان اردوغان يعطى الجماعات المرتزقه اكثر من 2050 دولار شهريا.







