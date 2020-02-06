طلاب الثانوية يحتشدون بقاعات القوافل التعليمية المجانية فى الوادى الجديد

شهدت قاعات المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، اليوم، الخميس ٦ من فبراير ٢٠٢٠، إقبالا كبيرا منقطع النظير لطلاب شهادة الثانوية العامة لحضور فعاليات القوافل التعليمية المجانية والتى ينفذها قطاع التعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجموعة متميزة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية المختلفة.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





وحاضر اليوم داخل القاعة أسامة عبد الرحيم مادة اللغة الفرنسية وسط تفاعل طلابى ومناقشات حوارية خاصة بالمنهج.





وفى نفس السياق تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد صلاح مرغنى القوافل بجميع الإدارات التعليمية المختلفة وبتعاون مثمر مع إدارة التعليم الثانوى وجمال حسنين وأحمد عز.



