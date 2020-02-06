طلاب الثانوية يحتشدون بقاعات القوافل التعليمية المجانية فى الوادى الجديد

شهدت قاعات المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، اليوم، الخميس ٦ من فبراير ٢٠٢٠، إقبالا كبيرا منقطع النظير لطلاب شهادة الثانوية العامة لحضور فعاليات القوافل التعليمية المجانية والتى ينفذها قطاع التعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجموعة متميزة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية المختلفة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
وحاضر اليوم داخل القاعة أسامة عبد الرحيم مادة اللغة الفرنسية وسط تفاعل طلابى ومناقشات حوارية خاصة بالمنهج.
وفى نفس السياق تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد صلاح مرغنى القوافل بجميع الإدارات التعليمية المختلفة وبتعاون مثمر مع إدارة التعليم الثانوى وجمال حسنين وأحمد عز.
وقال مرغنى إنه يتم تنفيذ تلك القوافل التعليمية المجانية تهدف لمصلحة الطالب والوصول إلى جميع الطلاب خاصة بالقرى والمناطق المتباعدة وتحقيق أكبر استفادة منها وترسيخ المعلومات لدى الطلاب على أيدي نخبة متميزة من المعلمين بجميع المواد الدراسية وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور مشيرا بتوفير جميع سبل الدعم الفني لنجاح تلك القوافل، مؤكدا "أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج الإيجابية والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة".