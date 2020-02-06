11 مليار جنيه.. حسام مصطفى يكشف حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري

قال اللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن إجمالي استثمارات الهيئة خلال العام المالي الجاري يقدر بنحو 11 مليار جنيه، موجهة لمشروعات المرحلة الثالثة من القومي للطرق، وصيانة لمشروعات قائمة.





وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات صحفية على هامش جولة وزير النقل لتفقد مشروع كوبري قلما العلوي، أن الهيئة رصدت الهيئة رصدت مبلغا يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير فى شبكة الطرق القديمة، موضحا أن عمليات التطوير تتم وفقا للأولوية ونوعية الطريق وعدد المستخدمين له.





وأشار إلى أن إجمالي مساحات الفراغ أسفل كوبري قلما العلوي يصل إلى 5 آلاف متر مسطح، مشيرا إلى أن هناك جزء منها سيتم استخدامه في الدورانات الخليفة والأمامية والجرء المتبقي سيتم دراسة استغلاله وفقًا لتوجيهات الوزير.





وكانت وزارة النقل أعلنت فى وقت سابق، أنه خلال 2014 – 2018 تم إنجاز مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 32 مليار جنيه، وتشمل: المشروع القومى للطرق بطول 900 كم، وبتكلفة 19 مليار جنيه.









وتضم تطوير شبكة الطرق الحالية بأطوال 2000 كم، وحجم أعمال 6 مليارات، ويضاف لها تنفيذ 6 محاور على النيل بقيمة 3.7 مليار، و30 كوبرى بتكلفة 3.3 مليار.





وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 174.6 ألف كيلو متر عام 2015/ 2016، وجاء ذلك مقابل 168.4 ألف كم عام 2014/ 2015، بزيادة 6.2 ألف كيلو متر بنسبة %3.7.





وبلغت أطول الطرق المرصوفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 27 ألف كم عام 2015/ 2016، مقابل 25 ألف كم عام 2014/ 2015، بنسبة زيادة 9.1%.



