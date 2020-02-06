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محافظات

الجمعيات الأهلية بالجيزة: لم نتأخر يوما عن دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:33 م
عبدالله المقدم رئيس
عبدالله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية
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محمد الصاحي
أكد عبدالله المقدم، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة، أن محافظة الجيزة تفخر بحفظة القرآن الكريم، الذين يحفظون كتاب الله دستور المسلمين في كل زمان ومكان.


وأوضح ان كل بلدان العالم لها دساتيرها الخاصة، كذلك المسلمون لهم دستورهم وهو القرآن الكريم الذي يستمدون منه أحكامهم، لافتا إلى أنه من واجب الجمعيات الأهلية تشجيع وتحفيز حفظة القرآن الكريم.


جاء ذلك خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالجيزة، والذي نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين الخيرية.


ووجه المقدم خلال كلمته خالص الشكر للجمعيات الأهلية في محافظة الجيزة، والتي استطاعت تقديم تلك النماذج المشرفة الحافظة لكتاب الله تعالي، مؤكدا أن الجمعيات الخيرية بالجيزة لا تتوانى في تقديم جهودها بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم وتحفيز الطلاب للمنافسة على حفظ كتاب الله.

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