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أخبار البلد

مصر الخير: أقمنا 130 مبادرة على مدار 10 سنوات لتعزيز القيم المجتمعية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
صرح الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، بأنه شهد على تعاونات مشتركة بين الوزارات "التربية والتعليم، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي"، وذلك فى إطار تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وذلك من خلال 130 مبادرة من المبادرات القيمة. 

وقال "جمعة" إن هذه القيمة لا تنتمي إلى مذهب معين أو اعتقاد معين أو فكر معين، بل هي مشترك إنساني أقرته الأمم، فهي قيم لا نزاع عليها كالصدق والأمانة والاتحاد والمسئولية والإخاء والمحبة والنزاهة والتعاون والسلام.

فيما أكد "جمعة" أنه تم وضع نموذج ومعايير لنجاح هذه المبادرات من أكثر من 10 سنوات، وتم من خلاله قياس النجاح الذى حققته هذه المبادرات.

وفى ختام حديثه أعرب "جمعة" عن تقديره الشديد في دور الإعلام حيث قال: "إن الإعلام هو الطرف الرابع فى منظومة المجتمع المدنى لأنه بالإعلام يتم التواصل والنشر والتأثير الحقيقي فى وعى المجتمع ولذلك هو ركن من أركان نجاح هذه المبادرات".
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