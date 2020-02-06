هبة بكري تتفقد مركز تدريب غرفة المنشآت السياحية.. تفاصيل

تفقدت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد بزيارة مركز التدريب التابع لغرفة المنشآت السياحية بمدينة الغردقة.

تضمّنت الزيارة التفقدية فحص إمكانية استغلال مركز تدريب غرفة المنشآت السياحية لتنمية مهارات العمالة الحالية بالمطاعم السياحية بالتجهيز والتحضير وكذا برنامج صحة وسلامة الغذاء لدعم العاملين بالممارسات الأفضل فى التعامل مع المواد الغذائية لتجنب التعرض لأى مخاطر صحية ناتجة عن التلوث الغذائى.

كما عقدت مقابلة مع مديرى الموارد البشرية ببعض فنادق الغردقة وسفاجا لمتابعة سير العملية التدريبية والوقوف على احتياجات المنشآت الفندقية وتحديد مايمكن تقديمه من دعم لضمان نجاح العملية التدريبية .

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة بصناعة السياحة.