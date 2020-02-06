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محافظات

توزيع 1977 كارت فيزا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في دمياط

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:55 م
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
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زينب الزغبي
أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع ١٩٧٧ كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لايتقاضون معاش ثابت.

وأوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد ١٧٩٦ فيزا كارت جديدة لمعاش تكافل و كذلك ١٠٧ فيزا للحالات التى تم تحديثها ضمن معاش تكافل بالإضافة إلى ٧٤ فيزا كارت بمعاش كرامة لافتة إلى أن عملية التوزيع تتم من خلال ١١ إدارة و٦٠ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.

وعلى جانب آخر..اكد حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه ووفقا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم تسليم كروت الفيزا للمستحقين فى أسرع وقت ممكن وتوعيتهم بكيفية تشغيلها عبر ماكينات الصراف الآلي سعيًا لراخة المستفيدين والتيسير عليهم.
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