توزيع 1977 كارت فيزا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع ١٩٧٧ كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لايتقاضون معاش ثابت.





وأوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد ١٧٩٦ فيزا كارت جديدة لمعاش تكافل و كذلك ١٠٧ فيزا للحالات التى تم تحديثها ضمن معاش تكافل بالإضافة إلى ٧٤ فيزا كارت بمعاش كرامة لافتة إلى أن عملية التوزيع تتم من خلال ١١ إدارة و٦٠ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.



