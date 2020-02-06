سلخانات أردوغان.. تقرير بالفيديو يكشف تعذيب ضابط تركي فى مناطق حساسة من جسده

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" جروب، عن أساليب القمع والانتهاكات والتعذيب التى يستخدمها أردوغان ضد معارضيه، والتى كشفتها شهادة لضابط تركي، عن التعذيب الذى تعرض له على أيدي مخابرات تركيا.





وذكر التقرير أن الضابط التركي ويدعى «إرسوي أوز»، كشف فى شهادته عن تفاصيل التعذيب المروع في السجون التركية، حيث قام عناصر من المخابرات باقتياده، وتم تقييد يديه وتعصيب عينيه ووضعه في غرفة عازلة للصوت، حيث تعرض للضرب المبرح وتعرض لصدمة كهربائية أثناء الاستجواب.





وقال في شهادته: "تعرضت أجزاء عديدة من جسدي بما في ذلك أعضائي التناسلية لصدمات كهربائية. كنت أتعرض للضرب بينما كانوا يغطون وجهي بمناشف مبللة لدرجة أني لم أكن قادرا على التنفس"، نتج عن التعذيب 150 علامة حرق وجرح ويعاني من آلام في عموده الفقري والمسالك البولية، كما يعاني من آلام في العضلات أدى إلى فقدان الشعور بها.





وقدم الضابط عريضة إلى مكتب النيابة العامة في أنقرة، موضحًا التعذيب الذي تعرض له، مشيرًا إلى أن آثاره لا تزال واضحة على جسده، لكن السلطات لم ترد على العريضة التي قدمها الضابط في الجيش من أجل فتح تحقيق في الحادثة، فعاد وأرسل عريضة مرة أخرى، ولم ترد عليها السلطات التركية كعادتها.





<iframe width="789" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/YuaqcQr5H3g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>