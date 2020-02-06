السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم

تحتفل جمعية الأورمان وروتاري مصر السبت القادم الموافق 8 /2 /2020 من تنمية وإعادة تطوير قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، استهدفت خدمة أكثر من 4 آلاف شخص بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه شرب نقية لـ 300 منزل وإعادة تأهيل 30 منزلاً ومشروعات تنموية صغيرة ومشاريع مستدامة للمرأة المعيلة، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتنظيم عدد من القوافل الطبية للكشف على الأهالى في مجالات أمراض العيون والقلب وفي جميع التخصصات، بالإضافة لتوزيع 3000 بطانية.





ويحضر الاحتفالية محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وقيادات جمعية الأورمان وريس الروتاري الدولي Mark Daniel Maloney مارك مالوني ود. شريف والي، محافظ روتاري مصر المنطقة الروتارية 2451 ورئيس سابق علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع ورؤساء الأندية الروتاري وأعضاء الروتاري.









وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن التعاون بين الأورمان وروتارى مصر في إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا في ربوع مصر يمثل نموذج متكامل لما يمكن أن يقدمه العمل الأهلي في صناعة التغيير الإيجابي الحقيقي في واقع القرى الأشد احتياجًا والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياجات إلى دوائر الاكتفاء والإنتاج وخلق بيئة معيشية صحية للأهالي وأطفالهم.





وأوضح محافظ الروتاري د شريف والي أن قرية الريان تعتبر القرية رقم 16 من القري التي قامت أندية روتاري بمصر بتطويرها بالاشتراك مع جمعية الأورمان وذلك في اتساع وتأكيد مشاركة منظمات المجتمع المدني معًا في إقامة المشروعات التي تعمل علي تنميه الأحوال المعيشية للقري الأكثر احتياجا وضمان التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة علي النحو الذي قام به روتاري مصر من تطوير قرية الريان وغيرها من القري الفقيرة .