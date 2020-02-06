AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:49 م
السبت..روتارى مصر
السبت..روتارى مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في ال
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تحتفل جمعية الأورمان وروتاري مصر السبت القادم الموافق 8 /2 /2020 من تنمية وإعادة تطوير قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، استهدفت خدمة أكثر من 4 آلاف شخص بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه شرب نقية لـ 300 منزل وإعادة تأهيل 30 منزلاً ومشروعات تنموية صغيرة ومشاريع مستدامة للمرأة المعيلة، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتنظيم عدد من القوافل الطبية للكشف على الأهالى في مجالات أمراض العيون والقلب وفي جميع التخصصات، بالإضافة لتوزيع 3000 بطانية. 

ويحضر الاحتفالية محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وقيادات جمعية الأورمان وريس الروتاري الدولي Mark Daniel Maloney مارك مالوني ود. شريف والي، محافظ روتاري مصر المنطقة الروتارية 2451 ورئيس سابق علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع ورؤساء الأندية الروتاري وأعضاء الروتاري.


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن التعاون بين الأورمان وروتارى مصر في إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا في ربوع مصر يمثل نموذج متكامل لما يمكن أن يقدمه العمل الأهلي في صناعة التغيير الإيجابي الحقيقي في واقع القرى الأشد احتياجًا والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياجات إلى دوائر الاكتفاء والإنتاج وخلق بيئة معيشية صحية للأهالي وأطفالهم. 

وأوضح محافظ الروتاري د شريف والي أن قرية الريان تعتبر القرية رقم 16 من القري التي قامت أندية روتاري بمصر بتطويرها بالاشتراك مع جمعية الأورمان وذلك في اتساع وتأكيد مشاركة منظمات المجتمع المدني معًا في إقامة المشروعات التي تعمل علي تنميه الأحوال المعيشية للقري  الأكثر  احتياجا وضمان التنمية المستدامة  وتوفير حياة كريمة علي النحو الذي قام به روتاري مصر من تطوير قرية الريان وغيرها من القري الفقيرة .
السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم
السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندية الروتاري تزور مؤسسة مجدي يعقوب للتبرع بمليون جنيه

روتاري مصر يوزع 1500 بطانية بـ الفيوم

محافظ الفيوم يستقبل وفد الأندية الروتارية لبحث آليات التعاون المشترك

محافظ الفيوم وأبو هشيمة يفتتحان قرية خليفة يونس ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا.. التطوير شمل تأثيث 30 منزلا وتسليم 24 مشروعًا تنمويًا.. والأنصاري يطالب بتعميم التجربة

محافظ الفيوم يفتتح قرية خليفة يونس بعد تطويرها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

اخبار الفن.. وفاة نجم شهير.. الموت يفجع زوجة رامي عياش.. مأساة دينا.. تراشق بالألفاظ بين ريم البارودي ومتابعيها

اخبار الرياضة.. صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا.. فرجاني ساسي يتحدث عن رحيله من الزمالك ووجهته المقبلة

التيك توك خطير جدا.. عنف وموضوعات جنسية وقيم متطرفة.. فيديو

فيديوهات وصور فاضحة.. ضحايا الهكرز: نتعرض للابتزاز المادى وتهديد بنشر مقاطع جنسية من غرف النوم.. تقرير

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق