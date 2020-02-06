رئيس اتحاد موثقى مصر: الحكومة وافقت على تعديل مواد تعالج تشريعا قديما للشهر العقارى.. و"المؤقت" يبدأ بعد فشل المواطن مع المأموريات ويكون بالإعلان بالصحف

رئيس اتحاد موثقى مصر:

مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد تعالج تشريع قديم للشهر العقارى القديم وليس الجديد

تعديل محدود استثنائى لتسجيل العقار بالمأموريات العقارية وفقا لنظام الشهر الشخصى

الشهر المؤقت يبدأ بعد فشل المواطن مع المأموريات العقارية ويكون بالإعلان بالصحف













أكد وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر أن مشروع القانون الخاص بالشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والذى وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواده يعالج تشريعا قديما فى قانون الشهر العقارى القديم وليس الجديد.





وأضاف أن ما حدث هو الموافقة على تعديل تشريعى محدود فى الطريق الاستثنائى للتسجيل العقارى للشهر العقارى وفقا لنظام الشهر الشخصى، وإن التسجيل العادى هو أن يتقدم المواطن بأوراقه لتسجيل عقار قام بشرائه وذلك أمام مأموريات الشهر العقارى، مثلا" لو العقار فى المعادى يذهب المواطن لمأمورية الشهر العقارى بالمعادى، اما هذا التعديل فقد اوجد طريق استثنائى للتسجيل العقارى يرتكز مثلا:"لو مواطن يملك حكم نهائى يتعلق بصحة ونفاذ، أو تثبيت ملكية، ولا يريد أن يذهب لمأمورية الشهر العقارى بسبب طول الإجراءات ..يكون هناك طريق استثنائى آخر وهو الشهر المؤقت، وهو طريق يبدأ بعد فشل المواطن فى تسجيل العقار فى المأمورية، فيتقدم المواطن بطلب للمأمورية بإحالة موضوعه للشهر المؤقت والذى يقوم بإحالة أوراقه إلى القاضى المؤقت للفصل بينه وبين المأمورية".





وأشار إلى أن التشريع الجديد بدأ بمرحلة الطريق الاستثنائى، لتصبح هى المرحلة الأولى ..بحيث يذهب المواطن للمكتب الرئيسى وهو وكيل الوزارة فى المحافظة التى يقطن بها ..حيث سيتم إنشاء سجل خاص بالشهر المؤقت ،بحيث يقدم المواطن الحكم الذى بحوزته ويحصل على رقم تسجيل مؤقت ..على ان يقوم المواطن بنشر الرقم المؤقت بإحدى الصحف المصرية، وفى حالة مرور شهر على نشر الإعلان، ولم يعترض أحد يصبح القرار المؤقت رسمى.





وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزًا للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظًا لحقوقهم.





ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.



