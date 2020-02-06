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أخبار البلد

وزير الأوقاف يعقد اجتماعا للإعداد لمشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:33 م
جانب من اجتماع الوزير
جانب من اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة
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عبد الرحمن محمد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات وزارة الأوقاف، للإعداد لمشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي، بعد النجاح المبهر لمشروع صكوك الأضاحي العام الماضي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم الموافقة لوزارة الأوقاف من وزارة التضامن على قيامها بتنفيذ مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1441هـ .

وكانت قيمة صكوك الأضاحي العام الماضي تخطت الـ 100 مليون جنيه ويستهدف الوزير الوصول إلى 150 مليون هذا العام.  

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 6 ملايين جنيه من باب البر، منها: مبلغ (3650000) جنيه لمن يعول أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ومبلغ (2350000) جنيه لأصحاب الأمراض المزمنة والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دور رسالة الأوقاف المجتمعية وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقع صباح اليوم بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتخصيص 3715 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وبذات شروطه وضوابطه للراغبين من العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إنه جار فحص طلبات المتقدمين بمعرفة وزارة الإسكان، وسيعلن لاحقًا عن الوحدات المتوفرة من هذه المرحلة بعد فحص ملفات المتقدمين، وجار التنسيق لتوقيع بروتوكول آخر مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن توفير وحدات سكنية اقتصادية للراغبين من العاملين بالأوقاف.

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