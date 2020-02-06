AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقارى فى العاشر من رمضان

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:47 م
وزير العدل مجمع خدمات
وزير العدل مجمع خدمات الشهر العقارى
Advertisements
عمرو خليفة - جودت عيد:
افتتح صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل مجمع خدمات الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان، فى حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويضم المبنى ثلاث وحدات الأولى مكتبا للتوثيق والثانية مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد وفقا لقانون 27 لسنة 2018، والوحدة الثالثة مركز تدريب للعاملين على الأنظمة التقنية المستحدثة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، والمستحدث من القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

مجمع الخدمات جديد بالكامل سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، حيث خصصت وزارة الإسكان الأرض التي تم تشييد المبنى عليها بمساحة 1000م2، وقامت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتجهيز المبنى إنشائيًا، ويخدم المجمع مدينة العاشر من رمضان بالكامل، وتتميز جميع وحدات المجمع بأنها تعمل وفق سمات التقنية الحديثة من ميكنة جميع الإجراءات بالكامل.

كما أن مكتب التوثيق يعمل بنظام الشباك الواحد وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا، كما أنه مزود بكل وسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الأصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

مأمورية الشهر العقارى تعمل طبقا للقواعد والإجراءات المقررة، بالقانون رقم 27 لسنه 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى الزم مكاتب الشهر باتباع مجموعة من التيسيرات الاجرائية للمساهمة فى الإسراع في إجراءات شهر التصرفات العقارية فى شأن الأراضى والوحدات الداخلة فى نطاق هذه الاماكن جغرافيًا، فضلا عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، وأهمها إصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة اليها خلال خمسة عشر يوما.​

وأشاد وزير العدل بالتعاون البناء بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة الشرقية والمجتمع المدنى ممثلا في جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى شريكا للحكومة في تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

شاهد.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقارى فى العاشر من رمضان
شاهد.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقارى فى العاشر من رمضان
شاهد.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقارى فى العاشر من رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الإسكان: افتتاح الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقاري بـ6 أكتوبر

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند

بشري سارة.. الشهر العقاري: فترة عمل ثانية لـ 3 ساعات تبدأ من الرابعة والنصف عصرا

القصة الكاملة لأزمة الشهر العقاري .. وزير العدل يصدر قرارا بمد فترة مسائية اختياريا وبمقابل للعاملين.. والموظفون: مخالف للقانون ونطالب بتعيينات جديدة

بتكلفة 5 ملايين جنيه..افتتاح الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقارى في العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

إحنا الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن الفريق عقب تغريدات تركي آل شيخ

مشجع لـ الترجي.. تعليق صادم من فرجاني ساسي على مباراة الزمالك وفريقه السابق

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

صن داونز يكشف كيف يستعد للنادي الأهلي

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق