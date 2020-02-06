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تعليم

تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الدراسة.. السبت

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن عدة ضوابط وإجراءات احترازية بجميع المدارس، استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.

وعقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا، اليوم، الخميس، مع مديري عموم الإدارات التعليمية والشئون التنفيذية، بالإضافة إلى مدير عام التعليم العام والشئون المالية والإدارية.

وأكد الديب، خلال الاجتماع، على الالتزام التام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي وإعداد الجداول المدرسية والالتزام بتحية العلم المصري والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح.

وأشار إلى وصول الكتب المدرسية لمخازن المديرية والإدارات التعليمية والمدارس تمهيدا لتسليمها للطلاب، مشددا على ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص موعد لمقابلاتهم.

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم مع مدير الأمن لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وشدد الديب، على ضرورة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي من خلال حظر استخدام العقاب البدني للطلاب واستغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لرفع القمامة أولا بأول وعدم تراكمها في محيط المدارس، في إطار المحافظة على نظافة المدارس.

وحول استعدادات مواجهة فيروس كورونا، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها.

وأضاف الديب، أن الإجراءات تشمل صيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية، فضلا عن عمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية.
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