شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق

ولم تكتب أمنية عبد المنعم أي تعليق على الصورة واكتفت بصورة طفلها من زيجاتها السابقة.

واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي.



